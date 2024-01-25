Украина внесла в список «спонсоров войны» шведскую компанию

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» шведскую промышленную компанию Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) за то, что она продолжает работу на российском рынке. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

«НАПК внесло американо-шведскую промышленную компанию Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget в перечень международных спонсоров войны», — указано в тексте.

Отмечается, что компания является мировым лидером в сфере производства сварочного оборудования и материалов.

10 января стало известно, что национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway.

До этого Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список «международных спонсоров войны» компанию-производителя товаров из морепродуктов Vici.

Ранее власти Украины внесли в список «международных спонсоров войны» три крупнейшие нефтегазовые компании Китая.