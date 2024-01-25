Россиянам рассказали, как накопить миллион рублей

Чтобы накопить миллион рублей, необходимо начать вести учет расходов и отказаться от ненужных трат. Такой совет в интервью «Москве 24» дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. При этом, по его словам, не нужно садиться на голодный паек, а лишь исключить необязательные покупки и услуги.

«Когда вы поймете, какая сумма может уходить в накопления, ее нужно обязательно каждый месяц сразу после получения дохода откладывать. Причем желательно это делать даже не в наличной денежной форме, а завести отдельную пластиковую карту. <...> Или открыть банковский счет под хороший процент и получать еще и дополнительный доход», — отметил Беляев.

Он добавил, что разделив миллион рублей на ту сумму, которую есть возможность ежемесячно откладывать, можно определить срок достижения цели.

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута до этого посоветовал россиянам, которые хотят досрочно погасить ипотеку, не вкладывать в это все свободные деньги.

Прежде всего он рекомендовал внимательно ознакомиться с условиями досрочного погашения кредита. Есть два варианта: уменьшение размера ежемесячного платежа или сокращение срока кредита и внесение суммы долга досрочно. По словам Ракуты, во втором случае уменьшается переплата за ипотеку, поэтому с экономической точки зрения такой сценарий более выгоден.

Ранее россиянам рассказали о способах экономии на ипотеке.