Банкротство не спасет российские компании от выплаты налога на сверхприбыль

В Минфине РФ заявили, что налог на сверхприбыль будут обязаны заплатить даже компании-банкроты. Об этом пишет газета «Известия».

«Под сбор подпадает крупный бизнес, который показывал положительный финансовый результат на протяжении нескольких лет, и в таком случае встает вопрос об экономическом обосновании статуса банкрота», — сообщили изданию в ведомстве.

Единоразовый сбор должен быть внесен до 28 января.

Первоначально власти рассчитывали привлечь за счет налога на сверхприбыль 300 млрд рублей. В декабре стало известно, что в федеральный бюджет по этой статье поступило уже 315 млрд рублей.

По оценкам экспертов, поступления в январе могут составить около 20-30 млрд рублей.

В декабре стало известно о планах ввести в России дифференцированную ставку налога на прибыль.

Ранее в Совете Федерации предложили исключить одну категорию предприятий из-под действия закона о налоге на сверхприбыль.