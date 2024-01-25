Российские студенты назвали размер «зарплаты мечты»

В 2024 году российские студенты хотели бы получать зарплату в размере 100 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса «СберСтрахования жизни», которые приводит газета «Известия».

За год зарплатные ожидания выросли на 25%. Так, в 2023-м студенты оценили размер «зарплаты мечты» в 80,7 тыс. рублей.

88% респондентов подчеркнули, что для них достойная заработная плата означает финансовую независимость.

Второй по популярности способ достижения материальной свободы среди учащихся университетов — финансовые инструменты (вклады, накопительные счета и программы накопительного страхования жизни).

34% респондентов связывают свое финансовое благополучие с открытием собственного бизнеса, еще 23% хотели бы иметь недвижимость под сдачу в аренду.

До этого россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать.

Ранее выяснилось, что большинство граждан РФ не понимают принцип формирования пенсий.