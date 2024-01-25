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Переговоры ОАЭ и России о новых налоговых соглашениях зашли в тупик

Forbes: ОАЭ подталкивают РФ к пересмотру налоговых условий с арабскими странами

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Ahmed Jadallah/Reuters

Обсуждение нового соглашения об избежании двойного налогообложения между ОАЭ и Россией застопорилось из-за разногласий, узнал Forbes.

«Для ОАЭ очень важно, чтобы обновленные налоговые условия были не хуже, чем у соседей. Поэтому они стали подталкивать Россию пересмотреть и другие соглашения», — рассказал изданию один из источников.

В Абу-Даби согласны установить проценты, дивиденды и роялти на уровне 10%, если аналогичные налоговые ставки будут действовать в соседних странах. Сейчас ставка для Катара и Саудовской Аравии составляет 5%. Россия с предложением ОАЭ «концептуально не согласна», однако переговоры продолжает.

ОАЭ является одним из самых популярных зарубежных направлений для путешествий среди россиян. Число бронирований на февраль 2024 года по направлению выросло на 10%.

Ранее эксперты спрогнозировали рост въездного турпотока в Россию в 3-4 раза в 2024 году.

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