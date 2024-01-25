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Россия поделится говядиной с Малайзией

«Известия»: Россия начнет экспортировать говядину в Малайзию

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россия начнет поставлять говядину в Малайзию. Об этом пишет газета «Известия».

Первой компанией, которая отправит мясо в азиатскую страну, станет ООО «Липецкое мясо». Производитель уже начал проходить аттестацию.

«В настоящее время на предприятии проходят значительные изменения для соответствия требованиям халяль-производства», — рассказал изданию гендиректор ООО «Липецкое мясо» Сергей Оганов.

От успешности инициативы во многом зависит имидж России как надежного поставщика качественной животноводческой продукции, отметил Оганов. В будущем страна может начать экспортировать мясо в Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива, уверен он.

Накануне в Минсельхозе РФ сообщили, что цены на куриные яйца у производителей снижаются уже четвертую неделю подряд, на куриное мясо — на протяжении почти двух месяцев.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что подорожает в России из-за кризиса в Красном море.

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