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В НРД придумали способ урегулирования отношений с Euroclear после отмены санкций

«Ведомости»: Euroclear может выплатить клиентам доходы из замороженных средств

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Depositphotos

В случае отмены санкций бельгийский депозитарий Euroclear может выплатить своим российским клиентам неполученные доходы по заблокированным бумагам из замороженных в Бельгии средств граждан РФ. Такой способ урегулирования отношений с площадкой предложил представитель Национального расчетного депозитария (НРД). Его слова приводит газета «Ведомости».

При таком сценарии НРД и Euroclear могли бы прибегнуть к взаимозачету обязательств перед своими клиентами, заявил спикер. Между тем опрошенные изданием юристы заявили, что перспектива реализации предложенного НРД плана не очевидна.

Летом сообщалось, что сумма исковых требований российских инвесторов к Euroclear превысила 200 млрд рублей.

В ноябре стало известно, что банки Израиля начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами граждан РФ даже при наличии израильского паспорта. Это произошло после предписания бельгийского депозитария.

Ранее сообщалось, что Бельгия намерена выделить Украине €611 млн из дохода от замороженных российских активов.

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