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В Индии отметили «огромный потенциал» торговых возможностей с Россией

Индия рассчитывает на рост товарооборота с Россией в 2024 году

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Depositphotos

Двусторонняя торговля Индии и России в 2024 году может превзойти высокие показатели 2023-го, заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал. Его слова приводит газета Business Standard.

По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами составил $50 млрд.

За год партнерство Москвы и Нью-Дели значительно расширилось, отметил спикер. На данный момент страны сотрудничают в военной сфере, безопасности, науке и технологиях.

Кроме того, Соновал отметил «огромный потенциал» торговли с Россией через Восточный морской коридор. Маршрут проходит между портами на восточном побережье Индии и дальневосточным регионом РФ.

До этого стало известно, что товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда в $240,11 млрд (+26% год к году).

В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что Пекин вместе с Москвой готов к усилиям для углубления отношений.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о стремлении России и Китая построить более справедливый мир.

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