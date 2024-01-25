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В Сбере назвали причины оформления студентами вкладов и накопительных счетов

Часть студентов РФ заявили о планах получить второе высшее образование в Китае

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Большинство (60%) российских студентов заявили о том, что оформляют вклады, накопительные счета и накопительное страхование жизни для формирования накоплений и обретения финансовой независимости. Об этом свидетельствуют данные, полученные СберСтрахованием жизни накануне Дня российского студенчества.

При этом исследование показало, что 7% из тех, кто уже формирует накопления, планируют потратить их на получение дополнительного образования.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, большая часть респондентов готова продолжить образование в России. По его словам, 35% опрошенных для данных целей рассматривает в том числе и зарубежные вузы.

«16% респондентов выбрали Китай, 9,2% — Индию, 4,1% — Турцию, 2% — Казахстан, 1,5% — Армению, по 1% — Белоруссию и Узбекистан. Чтобы отложить необходимую для оплаты обучения сумму, также хорошо подойдут программы НСЖ», — уточнил Вестеровский.

Также в рамках исследования стало известно, что российские студенты рассчитывают стать финансово независимыми в 21 год, а 33% учащихся вузов уже считают себя таковыми. Отмечается, что в среднем по стране для всех возрастных групп этот показатель составляет 26,9 лет.

При этом 81% участников опроса заявили, что «полностью обеспечиваю себя финансово». В 2023 году такой ответ дали 78,6% респондентов. Также 81% опрошенных ответили, что «имеют стабильный заработок, покрывающий все потребности и крупные покупки».

Годом ранее так ответили 63,8% студентов. В свою очередь, 54% ответили «живу в собственном жилье», 30% — «получаю пассивный доход от инвестиций и вкладов».

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