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Внешний долг России вырос впервые с середины 2022 года

Внешний долг России вырос впервые со второго квартала 2022 года

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Внешний долг России за октябрь — декабрь 2023 года увеличился впервые со второго квартала 2022-го. Об этом пишет РИА Новости после анализа данных Банка России.

За последние три месяца года внешний долг РФ вырос на 1,3%, или $4,3 млрд. В результате значение достигло $326,6 млрд.

При этом рост был зафиксирован по всем компонентам: внешний госдолг увеличился до $32,7 млрд (+2,9%), обязательства реального сектора экономики перед нерезидентами — до $199,4 млрд (+1,4%), внешний долг банковского сектора — до $94,4 млрд (+0,7%).

Основной вклад в увеличение внешнего долга России внесла валютная переоценка, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

«Доллар ослабел к рублю, также доллар в течение четвертого квартала снизился по отношению к евро более чем на 4% и к юаню на 3%. Наличие внешних обязательств в этих валютах увеличили долг в долларовом выражении», — аргументировал он.

До этого сообщалось, что Евросоюз накопил свыше €7 млрд долгов из-за поставок оружия Украине.

Ранее стало известно, что Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной помощи Киеву на сумму свыше €20 млрд.

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