Сбербанк намерен заявить о банкротстве мужа блогера Блиновской

Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом мужа блогера Елены Блиновской, соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе.

«ПАО «Сбербанк России»… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», — сообщается на портале.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники».

В качестве причины изменения меры пресечения следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым блогеру запрещено общаться. Всего ей грозит до 16 лет колонии за уклонение от налогов на сумму более 918 млн руб.

Ранее суд продлил арест имущества и денежные средства Блиновской до 26 апреля.