Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбербанк намерен заявить о банкротстве мужа блогера Блиновской

Федресурс: Сбербанк намерен заявить о банкротстве мужа блогера Блиновской

close
100%
elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом мужа блогера Елены Блиновской, соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе.

«ПАО «Сбербанк России»… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», — сообщается на портале.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники».

В качестве причины изменения меры пресечения следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым блогеру запрещено общаться. Всего ей грозит до 16 лет колонии за уклонение от налогов на сумму более 918 млн руб.

Ранее суд продлил арест имущества и денежные средства Блиновской до 26 апреля.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами