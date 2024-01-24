Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минсельхоз сообщил о постоянном падении цен на яйца

В Минсельхозе сообщили, что цены на куриные яйца падают четвертую неделю подряд

close
100%
Shutterstock

В Минсельхозе России сообщили, что цены на куриные яйца у производителей снижаются четвертую неделю подряд. Об этом сообщает РИА Новости.

«Стоимость куриных яиц падает четвертую неделю подряд. За прошлую неделю, по состоянию на 24 января, она сократилась на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категории и составила 89,66 и 78,21 рубля соответственно. Такая динамика отражается и на потребительских ценах», — заявили в министерстве.

Также, по данным Минсельхоза, уже на протяжении почти двух месяцев снижаются цены на куриное мясо. Только за прошлую неделю отпускные цены упали на 1% и составили 158,91 рубля за килограмм охлажденной тушки.

До этого эксперт объяснил, как навсегда решить проблему с куриными яйцами в России.

По его словам, важно инвестировать в глубокую переработку, а это без участия государства не все предприятия могут себе позволить.

Ранее в Россию завезли новую партию куриных яиц из Турции.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами