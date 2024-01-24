Минсельхоз сообщил о постоянном падении цен на яйца

В Минсельхозе России сообщили, что цены на куриные яйца у производителей снижаются четвертую неделю подряд. Об этом сообщает РИА Новости.

«Стоимость куриных яиц падает четвертую неделю подряд. За прошлую неделю, по состоянию на 24 января, она сократилась на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категории и составила 89,66 и 78,21 рубля соответственно. Такая динамика отражается и на потребительских ценах», — заявили в министерстве.

Также, по данным Минсельхоза, уже на протяжении почти двух месяцев снижаются цены на куриное мясо. Только за прошлую неделю отпускные цены упали на 1% и составили 158,91 рубля за килограмм охлажденной тушки.

До этого эксперт объяснил, как навсегда решить проблему с куриными яйцами в России.

По его словам, важно инвестировать в глубокую переработку, а это без участия государства не все предприятия могут себе позволить.

Ранее в Россию завезли новую партию куриных яиц из Турции.