Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза

Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 января, сократились на 9,2 миллиона баррелей, или на 2,1%, — до 420,7 миллиона баррелей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что аналитики портала DailyFX ожидали, что снижение запасов произойдет только на 2,2 млн баррелей.

До этого стало известно, что конфликт в Красном море, вызванный нападениями хуситов на суда, начал сказываться и на транспортировке нефти. Если раньше танкеры, перевозящие 12% мировой морской нефти, продолжали ходить через Суэцкий канал, то теперь ситуация меняется, отмечает Reuters.

После того как крупнейшие логистические компании стали отправлять контейнеровозы в обход Африки, через канал ежедневно проходит лишь треть обычного контейнерного трафика. По словам журналистов, уже видна тенденция: за последние два месяца доля РФ в поставках в Китай и Индию снизилась с 20% до 18%, а доля саудитов выросла с 15% до 16%. Это может поссорить Россию и Саудовскую Аравию, как в 2020 году, что пошатнет единство ОПЕК, подытожило издание.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.