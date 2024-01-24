Стало известно, когда Binance прекратит любые рублевые операции

Криптовалютная биржа Binance призывает в течение недели вывести рубли со своих аккаунтов, поскольку после 31 января площадка прекратит любые операции с российской валютой. Об этом сообщается на сайте биржи.

В Binance порекомендовали пользователям обменять свои рублевые активы на другие активы, доступные на платформе, конвертировать российскую валюту в криптовалюту или снять ее через фиатных партнеров.

С 11:00 мск 1 февраля 2024 года все активы в рублях будут автоматически конвертированы в стейблкоин FDUSD.

До этого стало известно, что в пятницу, 14 января, в Индии был заблокирован доступ к веб-сайтам крупнейших мировых криптовалютных бирж и поставщиков виртуальных цифровых активов, таких как Binance, Kucoin, OKX и другие.

Это произошло после того, как правительство разослало повестки с требованием к этим криптобиржам дать объяснения в связи с несоблюдением законов страны о противодействии отмыванию денег. Блокировка доступа к перечисленным зарубежным платформам призвана помочь отечественным криптобиржам, некоторые из которых уже наблюдают рост регистраций, отметили представители отрасли.

Ранее Венесуэла отказалась от собственной криптовалюты Petro.