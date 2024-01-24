В Сбере сообщили о переходе клиентов на индивидуальные инвестиционные счета нового типа

С 1 января 2024 года клиенты Сбера, у которых нет действующего индивидуального инвестиционного счета (ИИС) старого типа, могут открыть ИИС нового типа (ИИС-3). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что за первые три недели текущего года клиенты Сбера открыли 11.8 тыс. новых ИИС-3. Как уточнили в банке, в те же периоды предыдущих лет было открыто 12.3 тыс. в 2022 г. и 14,7 тыс. в 2023 г.

Директор Управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова объяснила, что спрос на ИИС-3 довольно высок, ведь новый ИИС вобрал в себя преимущества двух предыдущих.

«Когда будут приняты поправки в Налоговый кодекс, по ИИС третьего типа можно будет одновременно получать оба вычета: на внесение средств и с доходов от инвестирования. Это может увеличить спрос на ИИС-3 и будет стимулировать инвесторов трансформировать действующие индивидуальные инвестиционные счета в ИИС нового типа», — добавила она.

В Сбере рассказали, что ИИС-3 нацелен на поддержку долгосрочных инвестиций в российскую экономику и сочетает в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов — ИИС-1 (вычет типа «А») и ИИС-2 (вычет типа «В»). После открытия ИИС-3 инвестор получит право на ежегодный налоговый вычет с суммы взносов на ИИС до 400 тыс. рублей, а по истечении минимального срока действия ИИС - с дохода от инвестиций на ИИС-3 в размере до 30 млн рублей.

При этом в банке уточнили, что открыть ИИС старого типа больше нельзя, хотя ранее открытые индивидуальные инвестиционные счета продолжают действовать.

«Если инвестор планирует открыть ИИС-3, то ему необходимо либо закрыть ИИС старого типа, либо трансформировать его в новый. Инвестор может иметь одновременно три ИИС-3, открытых у одного или нескольких профессиональных участников рынка ценных бумаг. Максимальная совокупная сумма возврата налога будет учитываться по всем счетам ИИС», — говорится в сообщении.

Кроме того, перевод ИИС старого типа на ИИС нового типа происходит только по желанию инвестора. При этом во время перевода учитывается срок владения ИИС старого типа, но не более трех лет. Так, если инвестор владел ИИС старого типа два года, то будут учтены два года, а если пять лет — то три года.