Гохран впервые с августа прошлого года готов купить золото и платину

Гохран готов закупить 1,5 тонны золота в слитках и 400 кг платины для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Госфонд). Об этом сообщает «Интерфакс».

Это первое с августа 2022 года сообщение Гохрана о планируемых закупках драгметаллов в Госфонд. На приобретение драгметаллов и драгкамней в прошлом и текущем годах было выделено по 51,5 млрд рублей.

Согласно объявлению Гохрана, ведомство готово купить драгоценные металлы в срок до 22 февраля 2024 года.

В середине января стало известно, что к концу 2023 года золотые резервы России достигли рекордных $155,9 млрд, увеличившись за декабрь на 35 тонн, до 2,35 тыс. тонн.

Доля золота в международных резервах страны выросла до 26%, самого высокого уровня с марта 2000 года. Экономика России превзошла ожидания, и, по предварительным оценкам, ВВП может превысить 3,5%.

Резкий взлет промышленности и увеличение занятости в реальном секторе способствовали этому разогреву экономики. Аналитики прогнозируют цены на золото в диапазоне $2070–2150 к концу 2024 года.

Ранее аналитик рассказал о последствиях резкого роста золотых резервов России.