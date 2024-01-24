Япония увеличила закупки российского СПГ в декабре до рекордных объемов

В декабре импорт СПГ из России вырос на 42,5% и достиг 833 тыс. тонн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина Японии.

По информации Минфина, в декабре 2023 года Япония импортировала из России 833 тыс. тонн сжиженного природного газа. Это максимальный показатель с февраля 2017 года, когда объем импорта составлял 844 тыс. тонн. По сравнению с декабрем 2022 года импорт вырос на 42,5%.

Однако за весь 2023 год поставки российского СПГ в Японию сократились на 10,7% — до 6,133 млн тонн. Также на 8,1% уменьшился общий объем закупки СПГ Японией — до 66,151 млн тонн.

Ранее Международное энергетическое агентство отмечало снижение потребления газа в Японии в первых трех кварталах 2023 года на фоне меньшего спроса на электроэнергию и увеличения доли АЭС в выработке.

В России крупнотоннажное производство СПГ осуществляют проекты «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». В марте премьер Японии заявлял о намерении продолжать участие в проектах на Сахалине, поскольку они важны для энергобезопасности страны.

До этого стало известно, что поставки российской нефти через Балтийское море упали до двухмесячного минимума.

Ранее российский экспорт в Кувейт вырос в четыре раза.