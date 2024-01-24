Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Япония увеличила закупки российского СПГ в декабре до рекордных объемов

Япония нарастила импорт российского СПГ до 833 тыс. тонн по итогам декабря

close
100%
Depositphotos

В декабре импорт СПГ из России вырос на 42,5% и достиг 833 тыс. тонн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина Японии.

По информации Минфина, в декабре 2023 года Япония импортировала из России 833 тыс. тонн сжиженного природного газа. Это максимальный показатель с февраля 2017 года, когда объем импорта составлял 844 тыс. тонн. По сравнению с декабрем 2022 года импорт вырос на 42,5%.

Однако за весь 2023 год поставки российского СПГ в Японию сократились на 10,7% — до 6,133 млн тонн. Также на 8,1% уменьшился общий объем закупки СПГ Японией — до 66,151 млн тонн.

Ранее Международное энергетическое агентство отмечало снижение потребления газа в Японии в первых трех кварталах 2023 года на фоне меньшего спроса на электроэнергию и увеличения доли АЭС в выработке.

В России крупнотоннажное производство СПГ осуществляют проекты «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». В марте премьер Японии заявлял о намерении продолжать участие в проектах на Сахалине, поскольку они важны для энергобезопасности страны.

До этого стало известно, что поставки российской нефти через Балтийское море упали до двухмесячного минимума.

Ранее российский экспорт в Кувейт вырос в четыре раза.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами