ЦБ планирует повысить требования к квалифицированным инвесторам

К 2026 году минимальная стоимость активов для получения статуса квалифицированного инвестора вырастет до 24 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

В настоящее время минимальный размер активов для присвоения статуса квалифицированного инвестора составляет 6 млн рублей. Согласно проекту указания ЦБ, с 2025 года этот порог повысят до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей.

Как отмечает регулятор, поэтапное увеличение минимальных требований нужно для того, чтобы привести их в соответствие с уровнем инфляции. Кроме того, ЦБ стремится минимизировать практику формального присвоения статуса квалифицированного инвестора лицам, которые не понимают рисков инвестиций в сложные финансовые инструмент.

До этого группа российских инвесторов предъявила http://www.gazeta.ru/business/news/2024/01/16/22120621.shtmlиск Центробанку России на сумму 140 млн рублей, требуя возмещения убытков, вызванных остановкой торгов на Московской бирже 24 февраля 2022 года.

Ранее Китай возобновил попытки остановить обвал фондового рынка.