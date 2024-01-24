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Еврокомиссия представила новые меры по усилению экономической безопасности ЕС

Еврокомиссия предложила ужесточить контроль за экспортом технологий

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Yves Herman/Reuters

Еврокомиссия разработала новые меры по усилению экономической безопасности Европейского союза. Среди прочего регулятор предлагает ужесточить контроль за экспортом технологий. Об этом говорится в заявлении ЕК.

В числе других предложений — улучшить проверку иностранных инвестиций в ЕС, а также исходящих инвестиций стран Европы в оборонные и разведтехнологии третьих государств, ужесточить контроль за экспортом товаров двойного назначения, повысить безопасность исследований в области инноваций.

Всего комиссия приняла пять инициатив. Пакет направлен на повышение экономической безопасности объединения при сохранении открытости торговли и инвестиций, подчеркивается в пресс-релизе.

Накануне сообщалось, что в Евросоюзе рассчитывают договориться по использованию российских активов до середины февраля. Между тем ряд стран ЕС обеспокоены возможными последствиями конфискации замороженных активов ЦБ РФ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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