Еврокомиссия представила новые меры по усилению экономической безопасности ЕС

Еврокомиссия разработала новые меры по усилению экономической безопасности Европейского союза. Среди прочего регулятор предлагает ужесточить контроль за экспортом технологий. Об этом говорится в заявлении ЕК.

В числе других предложений — улучшить проверку иностранных инвестиций в ЕС, а также исходящих инвестиций стран Европы в оборонные и разведтехнологии третьих государств, ужесточить контроль за экспортом товаров двойного назначения, повысить безопасность исследований в области инноваций.

Всего комиссия приняла пять инициатив. Пакет направлен на повышение экономической безопасности объединения при сохранении открытости торговли и инвестиций, подчеркивается в пресс-релизе.

Накануне сообщалось, что в Евросоюзе рассчитывают договориться по использованию российских активов до середины февраля. Между тем ряд стран ЕС обеспокоены возможными последствиями конфискации замороженных активов ЦБ РФ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.