Запад признал экономическую мощь БРИКС угрозой

Усиление экономических и геополитических позиций БРИКС вызывает обеспокоенность на Западе. Об этом свидетельствуют публикации ведущих западных СМИ, пишет РИА Новости.

По данным за 2023 год, на долю БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пришлось 32,1% мирового ВВП. Это больше, чем у «Большой семерки» — 29,9%. Страны БРИКС контролируют почти половину мировых запасов нефти и производства продовольствия. Также они доминируют в добыче стратегических металлов, необходимых для высокотехнологичных отраслей.

По мнению американского аналитического центра Atlantic Council, это угрожает возможностям США и их союзников наказывать страны, проводящие невыгодную Вашингтону политику.

Американское издание The Wall Street Journal называет расширение БРИКС попыткой создать противовес Западу и изменить мировой порядок. В немецком издании считают, что требуется «комплексный ответ» на этот вызов.

До этого агентство Bloomberg отмечало, что расширение БРИКС ослабит западное давление на Москву и Тегеран.

Ранее аргентинские депутаты потребовали обосновать отказ от вступления в БРИКС.