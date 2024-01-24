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Экономические санкции ЕС против РФ продлят на шесть месяцев

РИА Новости: ЕС продлил экономические санкции против РФ на шесть месяцев

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Yves Herman/Reuters

Постоянные представители стран-членов Евросоюза в ходе заседания утвердили продление экономических санкций против России на шесть месяцев, введенных еще в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

«Этот пункт был утвержден», — пояснил источник агентства.

Отмечается, что пункт о продлении санкций не требовал предварительных дискуссий и был принят автоматически. Последний раз экономические санкции от 2014 года продлевались на шесть месяцев до 31 января 2024 года в конце июля 2023 года.

До этого агентство Reuters сообщало, что Евросоюз готовит очередной, 13-й пакет санкций против России, в который могут войти ограничения на поставку алюминия и СПГ из РФ.

При этом Польша и страны Балтии предлагают более жесткие меры против обхода санкций, а также дополнительные ограничения в авиаотрасли. Другие члены ЕС считают, что «все крупные статьи уже под санкциями».

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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