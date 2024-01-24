Банк России не планирует управлять курсом рубля

Регулятор отказался от целей по курсу рубля в период инфляционного таргетирования. Об этом рассказал журналистам член совета директоров Банка России Рустэм Марданов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, сейчас рубль имеет свободно плавающий курс, который может колебаться как в сторону укрепления, так и ослабления под влиянием рыночных факторов.

«В периоды структурных изменений в экономике курс может меняться в разные стороны. Это нормально», — сказал Марданов.

Он отметил, что Банк России может вернуться к практике публикации прогнозов курсов основных валют, чтобы дать предприятиям и людям ориентиры.

«В первом полугодии текущего года мы завершим внутреннее обсуждение и примем окончательное решение о возможности публикации прогноза по курсу рубля. В мировой практике принято раскрывать прогноз по ВВП, инфляции, процентной ставке и курсу национальной валюты. Из этих четырех переменных три мы сейчас публикуем, обменный курс пока остается за рамками публикации. Отмечу, что в случае публикации прогноза курса рубля он будет представлен в виде диапазона. Для какой именно переменной — это сейчас предмет обсуждения. Это точно не будет курс рубля к доллару.», — подчеркнул член совета ЦБ.

По его словам, Центробанк не пытается влиять на укрепление или ослабление рубля. Курс формируется под воздействием рыночных факторов. Задача регулятора — обеспечивать финансовую стабильность. При этом Марданов отметил, что снижение инфляции в декабре-январе пока не похоже на выраженную тенденцию.

До этого Банк России не исключил нового повышения ставки.

Ранее экономист посоветовал россиянам не хранить сбережения в долларах.