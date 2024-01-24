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Дания пожертвовала Украине более $13 млн

В Дании сообщили, что пожертвовали $13,26 млн на укрепление киберзащиты Украины

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Depositphotos

Дания пожертвовала Украине 91 млн крон ($13,26 млн) на укрепление кибербезопасности. Об этом сообщило минобороны Дании, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что 24 января Дания и другие члены IТ-коалиции, в том числе Латвия, Литва, Люксембург и Эстония, на заседании Контактной группы по обороне Украины подписали соглашение о сотрудничестве. В настоящее время об оказании финансовой помощи также заявили Люксембург и Эстония.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что это пожертвование является важным вкладом в долгосрочную поддержку укрепления киберзащиты Украины.

23 января Дания и Чехия подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по оказанию помощи Украине. Целью соглашения является обеспечение быстрых поставок вооружений и техники на Украину.

До этого сообщалось, что Нидерланды и Дания передадут ВСУ два из 14 отремонтированных танка Leopard 2.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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