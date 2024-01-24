Россиян предупредили об опасности «разводов» с использованием цифрового рубля

В России могут появиться новые мошеннические схемы с использованием цифрового рубля. Пользователей будут пытаться обманывать от лица Центробанка, считает замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. Планирующийся к запуску канал поддержки клиентов будут пытаться подменить мошенники, предупредил он в беседе с НСН.

Ранее сообщалось, что перед запуском цифрового рубля ЦБ планируется создать линию поддержки для клиентов, которые станут пользователями новой платформы.

«Как только появляется новый цифровой сервис, находятся сразу рукастые и головастые ребята, которые это все дело пытаются монетизировать мошенническим путем, нарушая закон и этику, — убежден эксперт. — Поэтому попытки подменить этот канал поддержки от ЦБ вполне могут быть. Пока примеров, конечно, нет, но мошенники очень быстры. Следует ожидать, что в скором времени это появится».

По мнению Пушко, в первую очередь цифровая платформа заинтересует для тех, кому санкции мешают в трансграничных платежах. Так, цифровой рубль может быть использован для оплаты товаров, услуг за рубеж, для получения денег за поставку.

«Поэтому люди, для которых это важный вопрос, все равно будут интересоваться цифровым рублем, за такими технологиями все-таки будущее», — убежден Пушко.

Что касается остальных россиян, то для них новая технология не будет представлять интереса еще минимум два-три года, считает эксперт. Он предсказал скептическое отношение жителей к цифровой валюте, заявив, что изменится это, только когда россияне ощутят преимущества от использования цифрового рубля.

Напомним, в этом году начнется тестирование цифрового рубля в некоторых сегментах бюджетных расходов. Это затронет в первую очередь социальные выплаты.

ЦБ ранее назвал три плюса использования цифрового рубля для россиян.