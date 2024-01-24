В Alaska Airlines назвали массовую проблему самолетов Boeing

Генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи заявил, что во многих самолетах Boeing выявлено массовое ослабление болтов. О проблеме он рассказал в интервью NBC News.

По информации телеканала, это первые заявления Миникуччи после инцидента с лайнером Boeing 737 MAX 9, у которого в воздухе оторвало дверь. Как отметил гендиректор авиакомпании, эксперты провели исследование техники Boeing и выяснили, что у многих образцов не были закреплены некоторые детали из-за слабо закрученных болтов.

«Я зол. Это произошло с авиакомпанией Alaska Airlines. Это случилось с нашими клиентами, с нашим персоналом. И мой вопрос к Boeing заключается в том, что они собираются делать для улучшения своих собственных программ качества?» — поделился Миникуччи.

До этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рекомендовало операторам самолетов Boeing 737-900ER визуально осматривать заглушки дверей.

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