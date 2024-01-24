Юристы оценили идею обязать МФО сообщать об иностранных учредителях

Призыв к Центробанку обязать микрофинансовые организации (МФО) и инвестиционные компании сообщать гражданам об иностранном учредителе направлен на финансовую безопасность россиян, считает специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Жители должны знать об участии иностранцев в создании организации, которой они доверяют свои деньги, подчеркнула она в беседе с RT.

Россияне должны знать, кто является учредителем организации, особенно если речь идет об инвестировании. Таким компаниям россияне доверяют свои сбережения, а организация может вложить их в неликвидные активы и вывести за пределы России, отметила она.

«Информация о том, кто является учредителем, поможет принять взвешенное решение и оценить реальные риски от таких инвестиций. Поэтому я поддерживаю данное предложение и считаю, что это в интересах всех граждан», — заявила Ярмуш.

Напомним, депутат Госдумы Евгений Федоров призвал Центробанк обязать МФО и инвесткомпании указывать в договоре со своими клиентами информацию об иностранных учредителях. В том числе сообщать, если учредителями являются российские юрлица с участием иностранных резидентов, в том числе — из недружественных стран.

Ранее россияне назвали самый худший, по их мнению, способ инвестировать сбережения.