Центробанк призвали обязать МФО сообщать об иностранных учредителях

Микрофинансовые и инвестиционные организации (МФО) должны в договоре со своими клиентами предоставлять информацию об иностранных учредителях, убежден депутат Госдумы Евгений Федоров. Предложение ввести такое обязательство он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

Микрофинансовые организации зачастую созданы иностранными физлицами либо компаниями, считает депутат. Также, по его мнению, нередко за ними стоят российские юрлица с участием иностранных резидентов, в том числе — из недружественных стран.

Сами клиенты такой информацией не обладают, хотя такие сведения могли бы отразиться на их желании заключать договор с такой организацией, делиться с ней персональными данными, считает Федоров. К примеру, они не могут в полной мере оценить риски на случай будущих судебных разбирательств, возможность привлечения организации к ответственности.

Депутат призвал внести в нормативно-правовые акты требование для подобных организаций указывать в договоре с российскими клиентами информацию об участии иностранных лиц в создании компании.

Напомним, в сентябре прошлого года в Госдуме намеревались запретить деятельность микрофинансовых организаций в России. Такую инициативу объясняли сложным социально-экономическим положением страны, из-за чего россияне вынуждены обращаться к микрофинансированию.

ЦБ ранее ужесточил требования к кредитам банков и займам микрофинансовых организаций.