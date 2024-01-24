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Венгрия сохранит запрет на импорт продукции с Украины

Венгрия сохранит запрет на импорт продукции с Украины, пока нет решения ЕС

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Global Look Press

Венгрия сохранит запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, пока не будет принято соответствующее решение на уровне Европейского союза. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, пишет РИА Новости. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и договорился о заключении двустороннего соглашения между Венгрией и Украиной. Надь отметил, что закрытие границ для украинского зерна может вызвать разбирательства, но интересы венгерских фермеров находятся на первом месте.

В конце марта 2023 года пять государств Европейского союза, расположенных на границе с Украиной (Румыния, Болгария, Венгрия, Польша и Словакия), обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой о помощи в решении кризиса, вызванного наплывом зерновых продуктов из Украины. В ответ на это, Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые были нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Эти меры были введены 2 мая и продлены до 15 сентября.

Однако, 15 сентября Европейская комиссия приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции из Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. В ответ на это, власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении запрета в одностороннем порядке. Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу продуктов вошли 24 наименования, включая зерновые, мясо, птицу, яйца, мед, овощи и вино. В связи с этим, Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ на это, три страны ЕС заявили о своем намерении бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

Глава минсельхоза Польши Роберт Телус потребовал не приостановить жалобу Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО), а отозвать ее.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

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