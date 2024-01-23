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Лерчек объяснила причину неуплаты налогов

Блогер Лерчек рассказала, почему они с мужем не платили налоги

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ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) объяснила в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*, по какой причине они с супругом Артемом не уплачивали ранее налоги.

«Глупыми были, не тех людей слушали», — рассказала она, прикрепив к публикации свое фото в слезах.

Блогер рассказала, что они с мужем все ошибки уже признали и полностью раскаялись, а своих фолловеров призвала быть внимательными с налоговыми платежами и не допускать задолженностей.

Некоторое время назад председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил, что Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины выплатили долг по налогам в размере 504 миллиона рублей. Ранее было возбуждено два уголовных дела в отношении супругов.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Ранее Лерчек дала «слово пацана».

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