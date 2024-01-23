Китайские банки начали усиленно проверять платежи из РФ

Альфа-банк сообщил об усилении процедур комплаенс-контроля при осуществлении трансграничных платежей в Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Однако, по словам представителей банка, это стандартная практика и не влияет на получение переводов в юанях зарубежными партнерами.

В пресс-службе отметили, что большая часть платежей в КНР осуществляется в юанях, меньшая часть — в рублях. Усиление проверок не отражается на проведении трансграничных платежей и не мешает получению средств контрагентами.

Ранее СМИ сообщали, что крупнейшие госбанки Китая стали более тщательно проверять клиентов, связанных с Россией. Они выявляют компании, чьи бенефициары находятся в РФ, а также поставщиков подсанкционных товаров.

В середине прошлой недели стало известно, что из-за опасений перед возможными санкциями турецкие банки приостановили сотрудничество с российскими компаниями. Корреспондентские отношения и обработка платежей были прекращены без формального закрытия договоров, а денежные переводы из России в Турцию с начала года почти прекратились. Трудности были связаны с мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), и проблемы затронули почти все банки Турции.

Ранее Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России.