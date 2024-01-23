Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китайские банки начали усиленно проверять платежи из РФ

Альфа-банк заявил об ужесточении проверок платежей в Китае

close
100%
Depositphotos

Альфа-банк сообщил об усилении процедур комплаенс-контроля при осуществлении трансграничных платежей в Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Однако, по словам представителей банка, это стандартная практика и не влияет на получение переводов в юанях зарубежными партнерами.

В пресс-службе отметили, что большая часть платежей в КНР осуществляется в юанях, меньшая часть — в рублях. Усиление проверок не отражается на проведении трансграничных платежей и не мешает получению средств контрагентами.

Ранее СМИ сообщали, что крупнейшие госбанки Китая стали более тщательно проверять клиентов, связанных с Россией. Они выявляют компании, чьи бенефициары находятся в РФ, а также поставщиков подсанкционных товаров.

В середине прошлой недели стало известно, что из-за опасений перед возможными санкциями турецкие банки приостановили сотрудничество с российскими компаниями. Корреспондентские отношения и обработка платежей были прекращены без формального закрытия договоров, а денежные переводы из России в Турцию с начала года почти прекратились. Трудности были связаны с мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), и проблемы затронули почти все банки Турции.

Ранее Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами