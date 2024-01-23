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Власти Британии нашли один из способов обхода санкций против России

Британия выдала предупреждение сектору хранения о риске обхода санкций против РФ

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Depositphotos

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) выдала предупреждение сектору хранения предметов искусства о риске обхода санкций против России. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.

«Национальное агентство по борьбе с преступностью выпустило предупреждение для пунктов хранения произведений искусства, предупреждая о потенциальной криминальной эксплуатации сектора физическими лицами, находящимися под антироссийскими санкциями», — заявили в NCA.

Речь идет о произведениях искусства, которые хранятся в ячейках состоятельных россиян, которые попали под санкции. По мнению NCA, эти россияне используют хранящиеся картины для обхода ограничительных мер или отмывания денег.

Ведомство поручило сектору хранения подмечать подозрительные действия.

До этого стало известно, что британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета России на вылов рыбы.

Ранее правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве от 1956 года.

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