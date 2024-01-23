Власти Британии нашли один из способов обхода санкций против России

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) выдала предупреждение сектору хранения предметов искусства о риске обхода санкций против России. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.

«Национальное агентство по борьбе с преступностью выпустило предупреждение для пунктов хранения произведений искусства, предупреждая о потенциальной криминальной эксплуатации сектора физическими лицами, находящимися под антироссийскими санкциями», — заявили в NCA.

Речь идет о произведениях искусства, которые хранятся в ячейках состоятельных россиян, которые попали под санкции. По мнению NCA, эти россияне используют хранящиеся картины для обхода ограничительных мер или отмывания денег.

Ведомство поручило сектору хранения подмечать подозрительные действия.

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