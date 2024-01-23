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В Британии могут отключить от газа и света миллионы человек

Citizens Advice: в Британии более 2 млн людей могут остаться без света и газа

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британская благотворительная организация Citizens Advice предупредила, что этой зимой более 2 млн человек могут быть отключены от газа и электричества, поскольку не смогут оплачивать счета. Об этом сообщается на сайте Citizens Advice.

По данным организации, в прошлом году 800 тыс. человек оставались без тепла и света более суток, так как не могли заплатить по счетам. В текущем году ситуация может ухудшиться.

Citizens Advice отмечает, что 5,3 млн домохозяйств в Британии имеют долги за энергоресурсы. Это ставит их под угрозу принудительной установки счетчиков с предоплатной системой, которые многие не могут пополнять.

По мнению организации, существующая поддержка по оплате энергосчетов недостаточна. Необходим план решения проблемы растущей задолженности за энергоресурсы. При этом организация предполагает, что средний счет по оплате электроэнергии снизиться к апрелю на £20, но все равно останется на тревожном уровне.

До этого стало известно, что каждый пятый британец испытывает серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ.

Ранее стало известно, сколько Великобритания будет поддерживать Украину.

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