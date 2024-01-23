На Западе оценили риски передачи Украине замороженных российских активов

На Западе считают, что Украине не поможет передача замороженных российских активов — этот шаг может даже усложнить положение Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Конфискация суверенных активов сейчас может закончиться тем, что положение Украины станет еще хуже... вступление в долгий и спорный процесс изъятия российских активов может позволить западным государствам утверждать, что они что-то делают. Но это не поможет спасти Украину», — считают авторы агентства.

В лучшем случае, Украина сможет получить ныне замороженные российские активы только через многие годы — а возможно и десятилетия. В худшем случае, Евросоюз и Соединенные Штаты будут использовать обещания разблокировки активов «в отдаленной перспективе», чтобы оправдать отказ выделять новую военную помощь Киеву.

До этого стало известно, что Бельгия выделит Украине $611 млн из дохода от замороженных российских активов в 2024 году.

Ранее передачу Украине российских активов назвали «элегантным правосудием».