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Путин сообщил о возможной корректировке механизмов валютного контроля

Путин сообщил о готовности отладить механизмы возврата валюты бизнесом

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Власти при необходимости отладят работу механизмов возвращения валютной выручки предприятиями. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает «Прайм».

По словам главы государства, если что-то не работает в системе валютного контроля, это будет исправлено. Путин отметил, что уже приняты определенные решения в этой сфере. При необходимости действующие меры можно расширить.

Проблему поднял один из участников встречи Путина с победителями семейных конкурсов. Предприниматель рассказал, что экспортеры сталкиваются со штрафами за несвоевременный возврат выручки. Из-за этого они не могут отгружать товары с отсрочкой платежа.

Указ о принудительной продаже экспортной выручки в валюте был подписан Путиным в октябре 2023 года . Действовать это правило будет до конца апреля 2024 года.

В начале января в указ президента о репатриации валютной выручки были внесены поправки, предоставляющие экспортерам возможность частично избежать «круговорота рублей».

Ранее в России исключили резкое снижение курса рубля в 2024 году.

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