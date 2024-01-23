Официальный курс юаня к рублю вырос

Официальный курс юаня к рублю, установленный Центробанком России на среду, 24 января, вырос на 4,71 копейки, до 12,2274 рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

Курс американского доллара снизился на 5,25 копейки, до 87,9199 рубля. Курс евро снизился на 5,88 копейки, до 95,8266 рубля.

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что курс доллара в феврале будет находиться в пределах 85–89 рублей. По его словам, курс американской валюты скорее всего не покажет заметное снижение в следующем месяце, поэтому не опустится до 80 рублей.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал, что курс доллара укрепился на фоне мер по обязательной продаже валютной выручки. Однако, по мнению эксперта, уже со второго квартала текущего года доллар будет расти на фоне рецессии США и превысит к осени отметку в 100 рублей.

Ранее стоимость биткоина опустилась ниже $40 тыс.