Американские производители СПГ отменили ряд поставок из-за морозов

За последнюю неделю американские производители сжиженного природного газа (СПГ) отменили отгрузку сразу пяти партий топлива за границу из-за похолодания. Об этом сообщает S&P Global со ссылкой на источники.

Морозы нарушили работу отдельных терминалов СПГ в США. Кроме того, из-за холодов в стране резко вырос спрос на газ, что привело к подорожанию энергоносителя до многолетних максимумов. Так, 15 и 16 января стоимость газа на американской площадке Henry Hub достигала рекордных $12,97 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU). Сейчас цены скорректировались.

До этого сообщалось, что в новый терминал СПГ в греческом Александруполисе прибыл первый пробный груз. В ближайшее время систему протестируют на исправность. Ожидается, что станция будет готова к коммерческой эксплуатации к середине марта.

Ранее сообщалось, что мировое потребление газа к 2050 году вырастет на 26%.

Ранее стало известно, что Китай открыл крупнейшее сверхглубокое месторождение сланцевого газа.