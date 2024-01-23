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Минфин Белоруссии продолжит выплаты держателям российских евробондов

Минфин Белоруссии продолжит доведенье выплат держателям российских евробондов

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Минфин Белоруссии сообщил, что продолжит доводить выплаты держателям российских евробондов. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства.

Сложности с доведением таких выплат и необходимость внедрения механизмов исполнения обязательств по еврооблигациям, отличных от процедур, закрепленных в эмиссионной документации, обусловлена односторонним отказом западных инфраструктурных организаций от выполнения своих функций, пояснили в министерстве.

«Санкционное давление, под влиянием которого оказались российская и белорусская инфраструктура, усугубляется тем, что хранение еврооблигаций Республики Беларусь осуществляется за пределами белорусской депозитарной системы», — рассказали в минфине Белоруссии.

До этого ЦБ России рассказал как получить зависшие выплаты по евробондам Белоруссии.

Ранее Минфин России выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах.

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