United Airlines за год перевезла рекордное число пассажиров

Пассажиропоток United Airlines по итогам 2023 года составил 165 млн человек, следует из отчетности авиакомпании. Это абсолютный рекорд за всю историю американского перевозчика.

За две последние недели декабря рейсами United Airlines летали в среднем 483 тыс. пассажиров в день, что также стало лучшим показателем за период.

Более того, мобильное приложение United Airlines стало лидером по количеству скачиваний среди авиакомпаний мира.

Операционная выручка перевозчика по итогам 12 месяцев выросла на 19,5% и составила $45 млрд. Прибыль за период увеличилась на 80,2%, достигнув $4,2 млрд.

Крепкая отчетность за 2023 год несколько сгладила негативный фон от массовой отмены рейсов United Airlines в начале января. Решение было принято из-за запрета на полеты Boeing 737 MAX после случая с разгерметизацией борта компании Alaska Airlines в Портленде.

Ранее эксперты назвали топ-20 самых безопасных авиакомпаний в мире.