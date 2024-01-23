Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

United Airlines за год перевезла рекордное число пассажиров

Пассажиропоток United Airlines за 2023 год составил рекордные 165 млн человек

close
100%
Toby Melville/Reuters

Пассажиропоток United Airlines по итогам 2023 года составил 165 млн человек, следует из отчетности авиакомпании. Это абсолютный рекорд за всю историю американского перевозчика.

За две последние недели декабря рейсами United Airlines летали в среднем 483 тыс. пассажиров в день, что также стало лучшим показателем за период.

Более того, мобильное приложение United Airlines стало лидером по количеству скачиваний среди авиакомпаний мира.

Операционная выручка перевозчика по итогам 12 месяцев выросла на 19,5% и составила $45 млрд. Прибыль за период увеличилась на 80,2%, достигнув $4,2 млрд.

Крепкая отчетность за 2023 год несколько сгладила негативный фон от массовой отмены рейсов United Airlines в начале января. Решение было принято из-за запрета на полеты Boeing 737 MAX после случая с разгерметизацией борта компании Alaska Airlines в Портленде.

Ранее эксперты назвали топ-20 самых безопасных авиакомпаний в мире.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами