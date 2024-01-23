В Сбере раскрыли схему мошенничества лженачальников

Аналитики Сбера рассказали, что мошенники стали массово создавать фейковые аккаунты начальников компаний с целью ввести в заблуждение работников бухгалтерии. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Сбера.

«Босс написал вам с нового аккаунта и просит перевести куда-то деньги? Это очень похоже на новую схему кибермошенников: они создают фейковые профили руководителей компаний в мессенджерах, используя реальные аватарки из интернета», — говорится в заявлении компании.

Аналитики посоветовали разрешать сомнения в таких ситуациях, связавшись с руководителем другим способом.

До этого в Сбере подвели итоги работы по улучшению приложений и сервисов в 2023 году.

Там заявили, что за одни сутки мошенники совершают 8 млн звонков по России. Задачей Сбера в этой связи называют своевременное предупреждение клиентов и предотвращение передачи ими финансовой информации.

Ранее в Сбере предотвратили хищение почти 300 млрд рублей средств клиентов.