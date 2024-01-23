Все виды топлива подорожали на российской бирже

Оптовые цены на все виды топлива во вторник выросли. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбмТСБ).

Стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 2,04%, достигнув 45 753 рублей за тонну. Аи-95 подорожал на 2,11%, до отметки в 48 774 рубля за тонну.

Цена летнего дизеля увеличилась на 0,97%, до 52 217 рублей за тонну, межсезонного дизеля — на 1,3%, до 54 552 рублей за тонну. Стоимость зимнего дизеля за день выросла до 60 643 рублей за тонну (+0,66%).

Стоимость мазута прибавила 0,44% и закрылась на уровне 20 143 рубля за тонну. Топливо для реактивных двигателей подорожало на 0,25%, до 78 967 рублей за тонну.

Между тем цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) упала на 3,22%, опустившись до 18 073 рублей за тонну.

До этого экономисты поделились прогнозами по стоимости бензина на российских заправках в феврале. Розничные цены вырастут вслед за оптовыми, предупредили эксперты.

Ранее власти РФ попросили нефтекомпании сдерживать цены на бензин.