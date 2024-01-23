Индия впервые опередила Гонконг по капитализации рынка акций

Капитализация индийского фондового рынка впервые превысила показатель Гонконга и составила $4,33 трлн. Тем самым Индия заняла 4-е место в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои подсчеты.

Индийский рынок акций бурно растет благодаря притоку розничных инвесторов и сильным корпоративным доходам. Индия позиционирует себя как альтернатива Китаю, привлекая иностранный капитал и компании стабильной политической системой.

В то же время Гонконг страдает от экономических проблем Китая — жестких локдаунов, регуляторных ограничений бизнеса и кризиса на рынке недвижимости. За 2021-2023 гг. стоимость китайских и гонконгских акций упала более чем на $6 трлн.

«Мы считаем Индию лучшей историей роста среди развивающихся рынков и во всем мире», — сказал глава Global X ETF Эван Меткалф.

Тем не менее в UBS прогнозируют, что в 2024 году китайские акции начнут опережать индийские после сильного падения. А Bernstein рекомендует фиксировать прибыль на индийских бумагах.

Впервые эксперты всерьез заговорили о преимуществах индийского фондового рынка в начале декабря 2023 года.

Ранее индекс японского фондового рынка вырос до рекорда за 33 года.