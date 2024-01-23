В Греции заработал плавучий терминал СПГ для замены российского газа

На новую плавучую станцию хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в греческом Александруполисе прибыла первая тестовая партия груза. Об этом сообщает портал e-evros.gr.

В рамках испытания трубопровод длиной 28 км, большая часть которого находится под водой и соединяет терминал с национальной газовой системой, заполнят топливом. Цель — проверить, работают ли все системы должным образом.

Ожидается, что терминал в Александруполисе будет готов к коммерческой эксплуатации через шесть-семь недель.

На прошлой неделе сообщалось, что судно с американским СПГ прибыло в порт Александруполиса. Одним из покупателей газа после разгрузки должна стать Молдавия. Примечательно, что раньше страна ни разу не покупала СПГ у США.

В прошлом месяце Молдавия и Греция подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает сотрудничество в сфере поставок природного газа.

Ранее стало известно, что Молдавия планирует национализировать месторождения нефти и газа.