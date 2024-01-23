Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Греции заработал плавучий терминал СПГ для замены российского газа

Первый пробный груз прибыл на новый плавучий терминал СПГ в Греции

close
100%
lngexports.com

На новую плавучую станцию хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в греческом Александруполисе прибыла первая тестовая партия груза. Об этом сообщает портал e-evros.gr.

В рамках испытания трубопровод длиной 28 км, большая часть которого находится под водой и соединяет терминал с национальной газовой системой, заполнят топливом. Цель — проверить, работают ли все системы должным образом.

Ожидается, что терминал в Александруполисе будет готов к коммерческой эксплуатации через шесть-семь недель.

На прошлой неделе сообщалось, что судно с американским СПГ прибыло в порт Александруполиса. Одним из покупателей газа после разгрузки должна стать Молдавия. Примечательно, что раньше страна ни разу не покупала СПГ у США.

В прошлом месяце Молдавия и Греция подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает сотрудничество в сфере поставок природного газа.

Ранее стало известно, что Молдавия планирует национализировать месторождения нефти и газа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами