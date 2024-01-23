Экономист оценил, каким будет курс доллара в феврале

Курс доллара в феврале будет находиться в пределах 85–89 рублей. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, курс американской валюты скорее всего не покажет заметное снижение в следующем месяце, поэтому не опустится до 80 рублей.

«Несмотря на то что сейчас идет продажа валютной выручки экспортерами, плюс Центробанк начал продавать в среднем объеме валюту на торгах, что помогает рублю, но до 80 рублей доллар все же вряд ли дойдет. Я думаю, что в феврале доллар будет находиться в районе 85–89 рублей. Это весьма удовлетворительный курс, который устраивает и бюджет, и экономических агентов, и в принципе не бьет по населению», — сказал Остапкович.

Накануне Центробанк России понизил официальный курс доллара США на 23 января. Курс американской валюты установлен на уровне 87,97 рубля. Для сравнения: официальный курс доллара на 20-22 января составил 88,59 рубля. Официальный курс евро на вторник был также изменен в меньшую сторону, до 95,88 рубля вместо 96,38 рубля не период с 20 по 22 января.

Ранее экономист посоветовал россиянам не хранить сбережения в долларах.