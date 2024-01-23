Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России

Турецкие экспортеры готовой одежды, текстиля, обуви и продуктов питания больше не испытывают трудностей с банковскими переводами из России. Платежи начали поступать через банк Emlak Katilim, сообщает газета Ekonomim.

По ее данным, Минторг Турции ведет переговоры о возобновлении переводов для автомобильного и машиностроительного секторов.

Проблема возникла в декабре 2022 года — турецкие банки стали отказывать в проведении платежей из России якобы из-за санкций. Переводы в турецких лирах и рублях либо возвращались, либо блокировались на начальном этапе. Посол России в Анкаре выразил надежду, что удастся найти решение, устраивающее как турецких экспортеров, так и их российских партнеров.

Часть экспортеров используют для оплаты наличные, криптовалюты или свои представительства в России. Минторг Турции составил список компаний, которые не могут получать платежи из РФ.

До этого стало известно о давлении Запада на бизнес Турции из-за санкций против России.

Ранее турецкие банки массово отказались от работы с российскими компаниями.