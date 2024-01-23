Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России

В Турции возобновились банковские переводы для части экспортеров

close
100%
Mark Baker/AP

Турецкие экспортеры готовой одежды, текстиля, обуви и продуктов питания больше не испытывают трудностей с банковскими переводами из России. Платежи начали поступать через банк Emlak Katilim, сообщает газета Ekonomim.

По ее данным, Минторг Турции ведет переговоры о возобновлении переводов для автомобильного и машиностроительного секторов.

Проблема возникла в декабре 2022 года — турецкие банки стали отказывать в проведении платежей из России якобы из-за санкций. Переводы в турецких лирах и рублях либо возвращались, либо блокировались на начальном этапе. Посол России в Анкаре выразил надежду, что удастся найти решение, устраивающее как турецких экспортеров, так и их российских партнеров.

Часть экспортеров используют для оплаты наличные, криптовалюты или свои представительства в России. Минторг Турции составил список компаний, которые не могут получать платежи из РФ.

До этого стало известно о давлении Запада на бизнес Турции из-за санкций против России.

Ранее турецкие банки массово отказались от работы с российскими компаниями.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами