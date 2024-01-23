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Европа не готова к прямой конфискации российских резервов

Bloomberg: в ЕС поддержали введение налога на прибыль от замороженных активов РФ

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Yves Herman/Reuters

Министры иностранных дел ЕС подержали предложение о введении налога на прибыль от замороженных российских активов. План подразумевает взимание «налога на сверхприбыль», а не прямую конфискацию средств. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников, страны ЕС не готовы к конфискации из-за юридических сложностей. Однако союзники Украины согласились с тем, что Россия должна вложиться в восстановление страны, пишет издание.

В ЕС, США и других странах заблокировано около €260 млрд российских резервов. Из них более €200 млрд — в Европе. В 2023 году эти средства принесли России около €3 млрд дохода. План ЕС предполагает взимание налога с прибыли от замороженных активов. Средства будут направлены в бюджет ЕС для поддержки Украины.

США недавно дали понять, что готовы к прямой конфискации российских резервов. Однако в Европе этот процесс затягивается из-за опасений дестабилизации евро.

Накануне аналитик рассказал о последствиях резкого роста золотых резервов России.

Ранее передачу Украине российских активов назвали «элегантным правосудием».

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