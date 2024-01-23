Аренда квартир в Санкт-Петербурге сильно подорожала за год

За последний год средняя стоимость аренды квартир в Северной столице выросла более чем на 40% и достигла 48 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на данные агентства недвижимости Restatе .

По данным агентства, наибольший рост цен наблюдался в Петроградском районе — до 146 тыс. рублей (+97%).

«Разброс велик: от 17,5 тыс. рублей в месяц за студию, переделанную из комнаты в коммуналке, до 750 тыс. рублей за 155-метровую видовую квартиру в одном из самых дорогих домов Петербурга», — отмечают аналитики Restate.

Серьезно подорожало жилье и в историческом центре Петербурга. Так, в Центральном районе средняя плата за аренду выросла на 52% и составила 82 тыс. рублей. А в соседнем Адмиралтейском районе рост составил 28%, до 57,5 тыс. рублей. За квартиры в самых престижных домах здесь просят до 1 млн рублей в месяц.

В Ленинградской области арендные ставки в среднем поднялись на 14%. Особенно сильно — на 40% — выросла стоимость аренды в Ломоносовском районе, а также на 19% — во Всеволожском районе.

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