Продажи водки в России по итогам года остались близкими к рекордным

В 2023 году российские магазины продали 75,6 млн декалитров (дал) водки. Это лишь на 0,8% уступает рекорду 2022 года в 76,2 млн дал. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Потребление алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра и медовухи выросло на 4,1% год к году с 220,4 млн дал до 229,5 млн дал. Продажи коньяка увеличились до 13,9 млн дал (+9,4% год к году), других спиртных напитков крепостью выше 25% — до 12,7 млн дал (+14,6%), слабоалкогольной продукции — до 18,4 млн дал (+14,5%).

Наибольший рост продаж пришелся на категорию ликерных вин. За год их потребление подскочило на 58,8%, до 1,2 млн дал. Продажи тихих вин за год выросли на 5,8% и составили 56,5 млн дал, игристого — на 8,3%, до 21,7 млн дал.

До этого сообщалось о резком росте производства коньяка в России. По итогам прошлого года оно увеличилось на 35%, до 8,76 млн дал.

Ранее в России захотели разрешить продажу алкоголя в duty free пассажирам внутренних рейсов.