Стал известен объем финансирования новых регионов РФ из бюджета в 2023 году

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области получили 513 млрд рублей из бюджета в 2023 году. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на агентство АКРА.

Отмечается, что в 2024 году Москва ожидает от новых регионов больше финансовой самостоятельности, в связи с чем объем траншей из госбюджета будет снижен до 303 млрд рублей. К примеру, бюджет ДНР в 2023 году на 82% зависел от федеральной помощи. По данным на конец года республика получила 233,9 млрд рублей безвозмездных платежей. В 2024 году объем дотаций должен упасть до 65,6%, ожидается, что ДНР получит 137,4 млрд рублей федеральной помощи.

Бюджет ЛНР в 2023 году зависел от федерального бюджета на 81,6%, республика получила 188,7 млрд рублей. В 2024 году дотации из федерального центра снизятся до 92,6 млрд рублей.

В Херсонской области доля безвозмездных поступлений в общих доходах должна сократиться до 74% или 33,2 млрд рублей. В 2023 году объем финансирования их Москвы составлял 86,8%, или 52,2 млрд рублей. В Запорожской области запланировано снижение платежей из федерального бюджета с 89,5%, или72,8 млрд рублей, на конец 2023-го до 72%, или 40 млрд рублей, в 2024 году.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что власти РФ направили в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области около 1,077 трлн рублей.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.