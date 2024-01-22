Польша предоставила Украине военную помощь почти на $3,5 млрд

Польша предоставила Украине оружия и военной техники на сумму почти $3,5 млрд с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге с польским коллегой Дональдом Туском в Киеве.
«Польша предоставила Украине вооружения и техники на сумму почти 3,5 млрд долларов», — рассказал он.
По словам украинского премьера, стороны обсудили создание четырех новых пунктов пропуска на границе двух стран, а также совместные экономические и инфраструктурные проекты.
Туск заявил, что власти Польши и Украины договорились о совместном строительстве оборонно-промышленных предприятий. Заводы будут располагаться в обеих странах, уточнил он. По его словам, предприятия будут создаваться параллельно с инвестициями в польские и украинские компании, которые займутся производством ради увеличения оборонных возможностей всей Европы.
13 декабря Дональд Туск был приведен к присяге и официально стал премьер-министром Польши. Торжественная церемония прошла в президентском дворце в Варшаве.
Ранее Боррель анонсировал поездку на Украину.