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Евросоюзу предрекли стагнацию из-за санкций в 2024 году

Эксперт РАН: ЕС ожидает стагнация в 2024 году из-за антироссийских санкций

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Shutterstock

Антироссийские санкции Запада приведут к стагнации экономик европейских стран. Сильнее всего запретительные меры ударят по Германии, Франции, Италии, а также по другим странам ЕС, заявил директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин в интервью РИА Новости.

«Антироссийские санкции, число которых уже достигло почти 19 тыс., наносят куда больше вреда странам Европейского Союза, чем России», — сказал Бахтизин.

По его словам, 2024 год станет для ЕС еще одним годом застоя в экономике и политической турбулентности, связанной с падением производств и растущей инфляцией.

Бахтизин прогнозирует, что ВВП Германии в текущем году снизится на 0,1%. В Италии, по его словам, экономика вырастет лишь на 0,4%, а во Франции – на 0,5%.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена, так как оказались сильно зависимы от РФ.

Глава государства также сказал, что экономика Российской Федерации по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире.

Ранее Сербию призвали ввести санкции против России.

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